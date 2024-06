Torres referma la cooperació turística d'Andorra amb Espanya i Colòmbia

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, s'ha desplaçat a Barcelona per assistir a la 121a reunió del Consell Executiu d'ONU Turisme, l'organisme internacional de les Nacions Unides centrat en aquest àmbit. L'esdeveniment, que va començar aquest dilluns amb la recepció oficial i que finalitza aquest dimarts amb la sessió de treball, compta amb l'assistència d'alts càrrecs polítics de tot el món. El ministre ha participat en la trobada representant a Andorra com a país observador del consell executiu i ha mantingut diverses reunions per continuar reforçant la presència turística del Principat arreu, així com estrènyer llaços amb altres governs, segons informa l'executiu en un comunicat.

Jordi Torres s'ha reunit amb el viceministre de Turisme de Colòmbia, Arturo Bravo, amb qui ha coincidit en la importància de refermar la cooperació bilateral entre els dos països, "especialment per potenciar l'intercanvi d'experiències en turisme d'alta muntanya i d'informació pel que fa a la legislació i els instruments de gestió turística", indica el Govern. Torres i Bravo han compartit la rellevància del turisme gastronòmic i s'han instat a intercanviar bones pràctiques a l'hora de promocionar aquest tipus d'iniciatives, que Andorra impulsa a través de l'Andorra Taste i Colòmbia amb 'Colombia a la Mesa'.

El ministre s'ha trobat a més amb la nova secretària d'Estat de Turisme d'Espanya, Rosario Sánchez, que va ser nomenada en substitució de Rosana Morillo a principi de maig. En aquesta primera reunió, Torres i Sánchez "han evidenciat la bona relació existent entre els dos països en l'àmbit turístic i han mostrat la voluntat comuna de cooperar i compartir sinergies".

Torres ha pogut conversar en el marc de la trobada amb el secretari general d'ONU Turisme, Zurab Pololikashvili, amb el ministre d'Indústria i Turisme d'Espanya, Jordi Hereu, o amb l'alcalde de la ciutat de Barcelona, Jaume Collboni.