El Superior renova l'acord administratiu amb el CGPJ

Diversos membres del Consell Superior de la Justícia, encapçalats pel seu president, Josep Maria Rossell, ha mantingut aquest matí una trobada a Madrid amb el President del Consejo General del Poder Judicial de Regne d’Espanya (CGPJ), Vicente Guilarte.

Durant la trobada s’ha signat la renovació, per tres anys més, de l’Acord Administratiu Internacional que vincula les dues institucions des del 2015. Un Acord, que segons el comunicat del superior "afavoreix els intercanvis d’experiències amb responsables d’institucions anàlogues i que permet l’accés a programes específics de formació, intercanvis d’informació i experiències amb juristes entre el dos països".

A tal efecte, el CGPJ mitjançant el Centre de Documentació Judicial, posa a disposició dels Jutges i Magistrats d’Andorra els fons bibliogràfics i jurisprudencials, facilitant l’accés al fons documental CENDOJ. Per la seva banda, el CSJ els hi facilita les resolucions més rellevants per tal que siguin incorporades al fons documental CENDOJ, contribuint així al seu enriquiment. El Centre de Documentació Judicial (CENDOJ) és l’òrgan tècnic del Consell General del Poder Judicial que s’encarrega de la publicació oficial de la jurisprudència, així com de la resta de competències en l’àmbit de la documentació i dels serveis de gestió del coneixement.