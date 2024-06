Preocupació a la política per l’ascens de la ultradreta a França

França paeix el resultat de les eleccions europees. Un resultat que evidencia la tendència de creixement que ha experimentat la ultradreta darrerament. Reagrupament Nacional –el partit de Marine Le Pen– i els seus aliats ocupen la primera posició de la taula final amb un 31,3% dels vots totals, molt per damunt de Renaixement –el partit d’Emmanuel Macron– i els seus socis, que van sumar un 14,6% dels sufragis. Aquesta victòria contundent de Le Pen preocupa els partits andorrans. Si es manté la constant a l’alça de RN, no és improbable imaginar la líder del partit ocupant l’Elisi i esdevenint Coprincesa. Atesa la desfeta del seu partit, Macron va convocar eleccions legislatives.

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va anticipar ahir que el Govern no espera “grans modificacions en els equilibris polítics” de la cambra europea malgrat l’auge de la ultradreta, la qual cosa no hauria d’influir en l’aprovació de l’acord d’associació. Sobre l’avançament de les eleccions a França, no va voler pronunciar-se.

Cerni Escalé, líder de Concòrdia, expressa “inquietud” pels resultats, “particularment pel fet que els ultraconservadors augmentin la representació al Parlament Europeu i també la seva quota de poder en la resta d’institucions”. Escalé assenyala “un gir que fa temps que es manté” i admet que la tendència “és inquietant quan Andorra busca una relació propera –mitjançant l’acord d’associació– amb la Unió Europea. L’acord preveu que la majoria de les decisions que tenen a veure amb les normes de mercat les prengui la UE per nosaltres, que quedarem amb molt poca influència”. En el cas d’un hipotètic govern liderat per Reagrupament Nacional (en cohabitació amb Macron), o fins i tot un ascens a la presidència de la República, Escalé considera que podrien canviar qüestions com ara el control fronterer amb Andorra. Pel que fa a la despenalització de l’avortament o l’estatus de la llengua catalana, el conseller general preveu “respecte pel procés sobirà” andorrà.

Pere Baró, president del PS, prefereix “no anar més enllà i pensar si Le Pen serà o no Coprincesa; ens estaríem saltant etapes”. Baró proposa un procés de “reflexió de tots plegats”. “Cal detectar quina és la demanda de la ciutadania i saber per què els altres partits no l’acaben d’entendre.” Sobre el tracte bilateral, el líder del PS no espera canvis en aquest sentit: “Les relacions sempre han estat molt bones i les polítiques aplicades a França no haurien de tenir una major afectació aquí.” Víctor Pintos, del Partit Liberal, comparteix la preocupació pel resultat, que no considera “positiu en res”. Sobre un eventual escenari amb Le Pen de Coprincesa, Pintos apunta que “no ajudaria” en qüestions com la despenalització de l’avortament: “S’han fet passos amb la Santa Seu i això potser suposaria un bloqueig.” Des d’Andorra Endavant, Carine Montaner, líder del partit, manté una posició de “neutralitat” pel que fa a les consideracions dels resultats: “Respectem el resultat democràtic. Fem un mal favor a la democràcia col·locant etiquetes.”

L’opinió dels excaps de Govern es manté en una direcció similar a la dels partits. De la fotografia final de les eleccions, Jaume Bartumeu n’extreu una conclusió clara: “Hem vist com ha triomfat el vot de protesta. El rebuig al govern ha passat pel davant de l’anàlisi de la situació europea. En general, els francesos han votat per sancionar el seu govern.” Albert Pintat es manifesta en el mateix sentit: “El poble ha parlat i RN ha sabut capitalitzar el malestar. Macron, però, també ha actuat amb intel·ligència dissolvent l’Assemblea. És un cop de pòquer per recuperar la iniciativa.” Sobre Le Pen, Pintat considera que la veterana política “sap el que són els coprínceps i permetria una línia continuista”. Marc Forné creu que el paisatge resultant dels comicis “no és en cap cas bo” i es mostra preocupat per “la manca de participació”, que indica desinterès dels ciutadans per Europa: “La gent no s’ho ha pres seriosament.”