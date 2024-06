Pià es marca com a fita assessorar els estats membres

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Jelena Pià, escollida com a experta per al Comitè per a l’eliminació de la discriminació envers la dona (Cedaw) de l’ONU, va manifestar ahir que entre les seves prioritats hi ha “l’acompanyament i l’assessorament” dels estats membres d’aquest comitè en la lluita contra la discriminació de la dona. En aquest sentit, va manifestar que per a ella és “un gran honor portar la flama de la dona i dels homes andorrans al multilateralisme” que representa l’ONU, i “sempre recordar que és molt important continuar promocionant la condició femenina” i el respecte dels drets de la dona, ja que això “no tan sols contribueix al desenvolupament sostenible, sinó que garanteix pau i seguretat”.

Pià va remarcar que considera que hi ha dos documents “clau” del comitè sobre els quals poder incidir, un és la recomanació 35 que parla del dret internacional i les bones pràctiques i que li agradaria saber “si hi ha la intenció de posar-lo al dia”, i l’altre és el background paper per equipar més els estats en la prevenció de violència de gènere, i li agradaria conèixer si hi ha la voluntat de fer-ne la traducció als diferents idiomes i també que se’n pogués divulgar el seu contingut arreu a través d’una campanya específica.

Així ho va exposar en una roda de premsa en què va valorar la seva elecció, coneguda divendres, i en què l’experta va comparèixer de manera virtual. La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va emfasitzar el “suport gairebé massiu” que va rebre la candidatura, ja que dels 188 estats que van votar 140 ho van fer a favor de la candidata andorrana, que va quedar segona. Tor va incidir que Andorra ha “guanyat en visibilitat i credibilitat”.