Les instal·lacions d’energies renovables s’obren a la ciutadania

El Govern, juntament amb la col·laboració de FEDA i Andorra Sostenible, obre aquesta setmana un conjunt d’instal·lacions que produeixen energia renovable perquè la ciutadania pugui conèixer en primera persona com funcionen aquest tipus d’infraestructures. El programa d’activitats s’inicia avui i s’allarga fins al 15 de juny, amb la visita a una instal·lació fotovoltaica d’una comunitat de propietaris o visitar l’interior de la central de producció de biomassa del centre esportiu d’Ordino, entre d’altres. Les activitats són gratuïtes, però es demana reservar prèviament per garantir les places. La iniciativa s’emmarca dins de la celebració de la Setmana europea d’energia sostenible i té com a objectiu apropar les tecnologies d’energies renovables a la ciutadania i les possibilitats d’autoconsum. Les visites permeten resoldre dubtes i trencar barreres per la implementació d’instal·lacions com aquestes a les llars. Per aquest motiu, durant les visites es comptarà amb la participació de representants de l’Associació d’Empreses d’Electricitat, Lampisteria i Climatització i el Col·legi d’Economistes.