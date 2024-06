L’USdA ha guanyat 120 afiliats per l’afer de les primes sanitàries

La reclamació dels treballadors sanitaris del SAAS pel que fa al cobrament de les primes per objectius (DPO) està alimentant el nombre de militants a l’USdA. Després de l’assemblea de dimecres passat, s’han adherit al sindicat 120 afiliats en només dos dies. Una xifra que Jordi Samsó, excap d’urgències de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i portaveu de la branca sanitària de l’USdA, atribueix a la demanda que s’ha fet al Govern per aconseguir que pagui aquesta prima a la qual es va comprometre el 2022 després d’un any de mantenir-la congelada.

“Seria desitjable una entesa per pagar les compensacions, però ens aboquen a la demanda” Jordi Samsó, Portaveu de la branca sanitària

Abans hi estaven sindicats 150 persones, la xifra ara s’eleva a 270. D’aquestes, va precisar Samsó, 162 ja han fet el pas de presentar una demanda individual, “ja que la llei no permet que en afers econòmics es facin demandes col·lectives”. Malgrat la fórmula, en el moment que una demanda tingui èxit, el treballador cobrarà automàticament i també la resta de demandants, ja que totes es presentaran de manera conjunta. La resolució suposaria una jurisprudència per als que decideixin en un futur presentar la demanda.

El portaveu de l’USdA va reconèixer que l’assemblea de la setmana passada va ajudar a aconseguir nous afiliats. “Arribar a la justícia no és desitjable i seria molt millor una entesa”, va apuntar Samsó. Qui ha de pagar? Segons el Govern, la resposta ha de venir del SAAS, però qui va desfer la congelació del 2012 va ser l’executiu.

Això suposaria que els 1.200 treballadors sanitaris del país rebrien un total de sis milions d’euros que es repartirien en dues mensualitats per a cada treballador, que correspondrien a una per any des del 2022, quan es va canviar la legislació, però no es van recuperar els DPO. Govern i el SAAS no han contactat amb els treballadors. Samsó va explicar al Diari que “esperàvem alguna resposta, però de moment no ens han dit res”. El ministre portaveu, Guillem Casal, va contradir el mateix dimecres aquestes declaracions i va apuntar que “entenc que el ministeri de Salut es reuneix periòdicament amb el conjunt dels sectors”, especialment, va afegir Casal, “perquè tenim un conveni col·lectiu que cal renovar el 2025”. Sobre les demandes del sector, el ministre va recordar que “qui té la responsabilitat de complir aquestes atencions és el SAAS”. Tanmateix, va recordar que “la demanda col·lectiva és una llibertat i una potestat dels treballadors, que si creuen que és una acció necessària tenen tot el dret de presentar les queixes pertinents”.

El malestar dels professionals sanitaris amb les DPO deriva del fet que a Andorra es van implantar l’any 2008 i es van cobrar fins al 2011, moment en el qual es van deixar de pagar, però els professionals sanitaris consideren que amb la llei que es va implantar el 2022 ja s’haurien d’haver recuperat amb l’antic conveni col·lectiu. Per tant, faran pressió amb la demanda col·lectiva perquè les primes per objectius es recuperin en el següent conveni, així com per cobrar els diners amb caràcter retroactiu.

El setembre passat el comitè d’empresa va plantejar a la direcció revisar a l’alça els salaris tenint en compte les noves condicions laborals pactades a la sanitat catalana, que consideraven que impactava en la pèrdua de competitivitat d’Andorra, i també revisar els complements laborals. En aquell moment els representants dels treballadors van demanar recuperar les DPO perdudes el 2012. “La resposta és que no hi ha resposta, tot va molt lent”, va lamentar el president del comitè, Miguel Rey.