L’EFA dubta de la competitivitat andorrana dins el mercat comú

Des de l’EFA creuen que, “més que dubtes”, el que constaten ara són fets que dificulten aquesta competitivitat. Armengol ho va exemplificar citant “l’intervencionisme” en salaris o en matèria d’habitatge, dos aspectes que creuen que “no ens ajuden”, ja que els fa menys competitius que les empreses d’altres indrets i opinen que la fiscalitat tampoc no és, però, atractiu suficient perquè les empreses contrarestin la resta d’entrebancs a l’hora de competir amb les de fora.

Tot i això, Armengol va deixar clar que encara no tenen un posicionament decidit sobre aquest acord d’associació, el qual calculen que faran públic cap a la tardor, perquè ara per ara estan duent a terme un estudi macroeconòmic d’Andorra amb dades del 2023 i també un altre “parell d’estudis” que han de centrar-se més en l’impacte que pot tenir aquest acord per a l’economia del Principat.

DEBAT SOBRE LA IMPORTÀNCIA DE LA DIGITALITZACIÓ

Negocis familiars i la digitalització com a element que proporcioni creixement. Aquests dos paradigmes s’uneixen en el mateix punt en el 25è Cicle de l’Empresa Familiar Andorrana, que tindrà lloc el 20 de juny a AnyósPark i que comptarà, entre altres, amb intervencions com la de la directora de travel, retail and traffic aggregators a Google Espanya, Maialen Carbajo. Per al president de l’entitat, Daniel Armengol, les plataformes digitals poden contribuir a millorar els family office –les empreses familiars que gestionen patrimoni– en quatre aspectes: seguretat, resiliència, agilitat i innovació.



No obstant això, i més enllà de la necessitat de digitalització de les empreses, Armengol va remarcar que l’administració també ha de remar en aquest sentit. “Es tracta d’un repte molt important i aprofito per fer una crida al sentit d’estat de les diferents administracions per a una homogeneïtzació perquè cada vegada hi hagi més facilitats per a l’administrat”, va comentar, afegint que sovint les administracions general i comunals i també empreses públiques acaben demanant informació que ja tenen. Una situació que va exemplificar amb l’informe que les empreses han de presentar quant a la bretxa salarial entre homes i dones, sobre el qual Armengol va explicar que ja s’estan donant dades i que potser “el més senzill seria que entre les administracions es fes aquest intercanvi per tal de facilitar la vida a l’administrat”.