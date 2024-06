L’ALDI busca compradors a Andorra

La cadena de supermercats alemanya ALDI ha iniciat una campanya de publicitat a Andorra per atraure compradors del Principat a l’establiment que posarà en marxa a la Seu d’Urgell. Concretament, el nou supermercat ALDI obrirà les portes a la capital de l’Alt Urgell dimarts 18 de juny vinent. Així s’indica als anuncis que la cadena alemanya ha instal·lat en diversos opis publicitaris del país. A l’anunci s’assenyala que el supermercat obrirà a la Seu d’Urgell el 18 de juny i s’informa que el nou establiment estarà situat a la carretera de Puigcerdà (N-260) davant del parc de bombers de la capital de l’Alt Urgell.

Un dels anuncis d’ALDI al carrer Riberaygua.Fernando Galindo

El nou supermercat oferirà el servei de tax free des del primer dia per a tots els clients d’Andorra que hi vagin a comprar. La novetat respecte a altres establiments és que els clients abonaran tot l’import del tiquet de compra, inclòs l’IVA, en el moment de pagar, però podran recuperar la taxa un cop completin un tràmit a la frontera, sense haver de tornar al supermercat, ja que l’import s’ingressarà a la targeta amb la qual s’hagi realitzat la compra en un període de 24 hores posterior a la transacció.

A més, hi haurà una aplicació disponible per a tots els usuaris per facilitar el procés de gestió de la devolució de l’IVA, tal com van confirmar fonts de la companyia. El nou centre comercial ocuparà una zona de 1.100 metres quadrats i donarà lloc de treball a quinze persones al moment de la seva obertura. La inauguració se suma a les 100 que té planejades la cadena.

Fins ara, el servei tax free que oferien altres supermercats de la zona era mitjançant el retorn de l’IVA descomptant-lo de la següent compra de manera automàtica, és a dir, per recuperar els diners calia tornar al supermercat amb el tiquet de compra original després de validar-lo a la duana.

El tax free continua a l’alça i l’any passat va suposar el retorn de 5,04 milions d’euros a residents andorrans, segons les dades facilitades per l’Agència Tributària espanyola. Aquesta xifra va suposar gairebé un milió d’euros més que la del 2022, que va tancar amb 4,16 milions. La majoria de sol·licituds de reemborsament, tal com va apuntar la hisenda espanyola, es van deure a compres de productes alimentaris, especialment a compres al supermercat Mercadona de la Seu, on es tramita el tax free en un 15% dels tiquets que genera.