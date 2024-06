França prorroga l’ús de drons per vigilar el contraban a la frontera

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La direcció regional de duanes de Tolosa tornarà a desplegar tres drons equipats amb càmeres per a operacions puntuals de vigilància a la zona fronterera de l’Alta Arieja. El prefecte, Simon Bertoux, va signar ahir un decret semblant al text adoptat el 7 de maig, que autoritza “la captura, l’enregistrament i la transmissió d’imatges per mitjà de càmeres instal·lades a les aeronaus a efectes de garantir la prevenció dels moviments transfronterers de mercaderies i tabac prohibits, i de vigilància de les fronteres per tal de combatre el seu pas irregular”.