Creand Fundació aporta més d’1,7 tones de productes a la botiga de la Creu Roja

Creand Fundació ha aportat 1.719,53 kg de productes a la botiga solidària de la Creu Roja Andorrana durant el primer semestre del 2024, el que es concreta en 3.873 unitats de productes alimentaris, d'higiene personal i de la llar, segons informa l'entitat. Creand Fundació ha destinat 8.000 euros en total per cobrir les necessitats bàsiques de famílies amb pocs recursos i les aportacions han servit per ajudar unes 279 persones de famílies amb dificultats per cobrir les despeses de la vida diària.

L'entitat ha destinat 4.347 euros en productes alimentaris, 2.376 euros en productes d'higiene personal i 1.307 euros en productes d'higiene de la llar. L'ajuda ha estat distribuïda en quatre lliuraments aquest any.

El director de la Creu Roja, Jordi Fernàndez, ha expressat l'agraïment per l'aportació rebuda i ha manifestat que "encara que la botiga solidària va néixer com a mesura temporal durant la pandèmia, la seva continuïtat està assegurada mentre sigui necessària o fins que la comunitat requereixi el seu suport". La coordinadora social de la Creu Roja, Carine Leclerc, ha destacat que "les aportacions periòdiques de Creand Fundació ens permeten oferir als nostres usuaris una àmplia varietat de productes durant tot l'any, mantenint sempre la nostra botiga plena.

Creand Fundació ha ampliat durant els últims anys el suport a les diferents entitats socials del país amb què coopera, amb l'objectiu de contribuir a donar resposta a les necessitats de la població. La directora de l'entitat, Francesca Ros, ha assenyalat que "el nostre compromís és estar a prop de les persones i contribuir al seu benestar i, sobretot, donar resposta a les necessitats bàsiques de les famílies més vulnerables. Per això mantenim el nostre suport a la Creu Roja Andorrana, que també treballa amb aquest objectiu".

La col·laboració iniciada el 2020 per Creand Fundació amb la Creu Roja Andorrana ha comportat l'aportació de més de 42.000 euros en ajudes.