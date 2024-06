El vet espanyol als visats impedeix venir a treballar als filipins

La comunitat filipina a Andorra és cada cop menys visible. Ha passat de ser una de les més nombroses extracomunitàries a disminuir per culpa d’una trava administrativa, no pas perquè els filipins hagin deixat de veure Andorra com un destí atractiu per viure i treballar. El nombre d’habitants va créixer un 4,3% respecte a la població del 2022, xifra que situa la població d’Andorra en 85.101 persones, amb un total de 3.513 més.

Deixant de banda les nacionalitats de països de la Unió Europea, la ucraïnesa ha experimentat un increment important pel fenomen dels refugiats a causa de la guerra. Per motius laborals, argentins, colombians i peruans estan a l’alça, i als filipins ni se’ls menciona. Tot rau en una decisió unilateral d’Espanya quan va disminuir el terrible drama de la pandèmia de la covid. Durant el temps que el virus estava en el moment més virulent, el ministeri d’Afers Exteriors emetia un paper en què es deia que la persona esmentada tenia pendent una revisió mèdica a Andorra per aconseguir el visat espanyol, i aquest es concedia de manera quasi immediata per facilitar el trànsit per territori veí. Les coses van canviar de cop quan es va tornar a l’aparent normalitat. Les fonts comenten que el Govern va deixar d’emetre aquest document sobre el tràmit mèdic pendent i el consolat espanyol a Manila va deixar de donar el visat. Aquest impediment fa “que sigui impossible que un filipí obtingui el visat, excepte per fer turisme, on s’exigeixen unes condicions específiques”. Des de llavors l’arribada de persones de les Filipines és nul. La comunitat filipina a Andorra sempre ha estat molt estimada, per la seva capacitat d’adaptació i apreciada per les empreses. Actualment, la formen unes 800 persones, un nombre que s’ha mantingut estable pels motius esmentats. El 2014, el ministeri de Cultura d’Andorra va emetre segells postals en honor a la població filipina, destacant la seva integració i aportacions a la societat andorrana. La visita de l’ambaixador de Madrid i el cònsol general de Barcelona el mes d’octubre passat va servir per posar sobre la taula aquesta problemàtica, que necessita més temps per negociar i aconseguir que per als filipins arribar a Andorra no sigui una missió impossible.