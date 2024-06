Punt final a la segona edició del Classicand amb un 80% d’assistència

La segona edició del festival Classicand va arribar a la seva fi ahir al vespre amb un recital a càrrec de l’ONCA sota el nom de Classic-end. El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va mostrar la seva satisfacció pel transcurs del festival, destacant “l’augment de l’afluència als espectacles”, ja que “enguany s’ha superat el 80% de l’aforament en cadascun”. Segons el ministre, aquest increment d’espectadors “demostra la seva consolidació entre el públic nacional i internacional”. Torres va avançar que aquesta iniciativa, que compta amb la col·laboració del ministeri de Cultura, Andorra Turisme, els comuns d’Ordino i Andorra la Vella, Creand i MoraBanc, “és un projecte de país que no té cap motiu perquè no continuï l’any que ve” i “de segur que tindrem més espectadors i espectacles igual d’atractius”.

D’aquesta manera, els formats dels espectacles de la tercera edició es mantindran com els d’aquest any, perquè la intenció és “apropar la música clàssica amb la combinació d’espectacles gratuïts de petits formats que ofereixen l’exclusivitat que es busca”, va destacar Torres. A més, aquesta segona edició ha inclòs la novetat d’estrenar Santa Coloma com a nou escenari, permetent al públic descobrir altres indrets del país. També s’han fet representacions als jardins de Radio Andorra, a l’Auditori d’Ordino i al centre d’Andorra la Vella.

Per la seva part, el director artístic de Classicand, Joan Anton Rechi, també va valorar molt positivament la segona edició, realçant “la fantàstica segona edició que hem fet” i “l’augment d’espectacles, espectadors i espais”. Rechi espera que “la iniciativa es financi, ja que val molt la pena tenir un festival d’aquest caràcter”, i que “la gent que no l’ha descobert a la primera edició i l’ha descobert a la segona ens acompanyi en aquesta tercera edició”.

Finalment, el director artístic ja té una idea del programa per a la futura tercera edició, però sense avançar cap detall perquè diu que porta “mala sort”. No obstant això, Rechi va recordar que abans de concretar qualsevol detall, cal consultar “les sis parts que l’organitzen” i que “han de manifestar la seva voluntat i parlar sobre la programació”.