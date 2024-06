Jelena Pià ha esmentat avui com a prioritat "l'acompanyament i l'assessorament" dels estats membres després d'haver estat escollida com a experta per al Comitè per a l'eliminació de la discriminació envers la dona (CEDAW) de l'ONU. En aquest sentit, ha manifestat que per a ella és "un gran honor portar la flama de la dona i dels homes andorrans al multilateralisme" que representa l'ONU i "sempre recordar que és molt important continuar promocionant la condició femenina" i el respecte dels drets de la dona, ja que això "no només contribueix al desenvolupament sostenible sinó que garanteix pau i seguretat". Pià ha remarcat que considera que hi ha dos documents "clau" del comitè sobre els quals poder incidir, un és la recomanació 35 que parla del dret internacional i les bones pràctiques i que li agradaria saber "si hi ha la intenció de posar-lo al dia" i altre és el 'background paper' per equipar més els estats en la prevenció de violència de gènere i li agradaria conèixer si hi ha la voluntat de fer-ne la traducció als diferents idiomes i també que se'n pogués divulgar el seu contingut arreu a través d'una campanya específica. Així ho ha exposat en una roda de premsa en què ha valorat la seva elecció, coneguda divendres, i en què l'experta ha comparegut de manera virtual. La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha volgut emfasitzar el "suport gairebé massiu" que va rebre la candidatura de Pià, ja que dels 188 estats que van votar 140 van votar a favor de la candidata andorrana, que va quedar segona. Tor ha incidit en el fet que els suports rebuts són els expressats en la campanya que es va fer per promoure aquesta candidatura i ha valorat que Andorra ha "guanyat en visibilitat i credibilitat en el conjunt de l'escenari internacional".

Pià ha volgut incidir en el fet que serà totalment independent, ja que no representarà "cap govern, ni cap estat, ni cap institució", de fet, ni tan sols les Nacions Unides i ha incidit especialment en "la independència" que es garanteix en l'acompanyament que fan els experts del comitè, que ha estat renovat en la seva meitat de membres en l'elecció en què Pià ha estat escollida i en la qual només ha quedat per darrere de la candidata del Nepal, que va rebre el suport de 146 estats. Així, l'experta andorrana ha manifestat que espera poder estar en tres subgrups de treball, el primer dels quals és el de la violència de gènere i ha recordat que li agradaria especialment per poder aconseguir "tenir una resposta més robusta" en la prevenció de la violència de gènere. També creu que cal que hi hagi un diàleg més fluid entre el Cedaw i altres comitès per poder fer una aproximació "multidisciplinar" a la discriminació, ja que ha assegurat que no es pot lluitar contra la discriminació de gènere sense combatre'n d'altres. Un altre subgrup és el que reporta i monitora els informes i en aquest sentit ha defensat que cal "agilitzar" precisament aquests àmbits. I un tercer subgrup per al qual ha estat "reclutada", precisament per la vencedora de les votacions, és el que treballa a pal·liar els estereotips.

L'experta ha remarcat que el seu mandat, que arrencarà el gener del 2025, implica que tres cops l'any hagi de participar en la revisió de la implementació del conveni i ha desitjat que ella pugui aportar l'acompanyament als estats des d'un "sentit molt pràctic" adaptant aquest suport a la realitat dels països, una visió que creu que li aporta, precisament, ser d'un petit estat com Andorra amb especificitats com pressupostos modestos.

"Bona reputació" d'Andorra

I qüestionada sobre el fet de si aquesta elecció servirà per canviar la imatge internacional que Andorra podia tenir arran de la intervenció de la presidenta d'Stop Violències al davant del Cedaw, la titular d'Afers Exteriors ha negat que el país necessiti "cap canvi d'imatge" i ha incidit en la "bona reputació general" de què gaudeix en l'esfera internacional. De fet, ha emmarcat la candidatura en la voluntat que s'ha marcat el ministeri de promoure "el talent i l'expertesa" dels experts andorrans i ha incidit que el perfil de Pià, que entre altres té experiència de 25 anys en matèria de relacions internacionals, específicament en els àmbits de la justícia de gènere i la prevenció d'atrocitats massives amb l'augment del coneixement i sensibilització sobre la promoció i protecció dels drets humans i la igualtat de qüestions de gènere. La ministra ha recalcat que la formació de Pià la feia totalment adient per a candidata al Cedaw perquè hi pugui "difondre els seus coneixements i els pugui posar al servei de la comunitat internacional".

Elecccions europees

D'altra banda, Tor ha manifestat que "encara és una mica d'hora" per valorar els resultats de les eleccions europees, tot i que "tot apunta" que no hi haurà "grans modificacions en els equilibris polítics" del Parlament Europeu i, per tant, no haurien de tenir cap incidència en l'aprovació de l'acord d'associació.

Pel que fa a l'auge de l'extrema dreta, la ministra d'Afers Exteriors ha manifestat que des del Govern estan "atents" a tota la situació a Europa i emparant-se en la sobirania dels estats no ha volgut valorar el fet que França hagi avançat les eleccions legislatives.