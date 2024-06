Les instal·lacions d’energies renovables s’obren a la ciutadania

El Govern, juntament amb la col·laboració de FEDA i Andorra Sostenible, obre aquesta setmana un conjunt d'instal·lacions que produeixen energia renovable perquè la ciutadania pugui conèixer en primera persona com funcionen aquest tipus d'infraestructures. El programa d'activitats s'inicia aquest dimarts i s'allarga fins al 15 de juny amb la visita a una instal·lació fotovoltaica d'una comunitat de propietaris o visitar l'interior de la central de producció de biomassa del centre esportiu d'Ordino, entre d'altres. Les activitats són gratuïtes, però es demana reservar prèviament per garantir les places.

La iniciativa s'emmarca dins de la celebració de la Setmana europea d'energia sostenible i té com a objectiu apropar les tecnologies d'energies renovables a la ciutadania i les possibilitats d'autoconsum. Així mateix, les visites permeten resoldre dubtes i trencar barreres per la implementació d'instal·lacions com aquestes a les llars del país. Per aquest motiu, durant les visites es comptarà amb la participació de representants de l'Associació d'empreses d'electricitat, lampisteria i climatització d'Andorra (Adelca) i el Col·legi Oficial d'Economistes d'Andorra (COEA).

El sector energètic és el principal emissor de CO2 en el territori andorrà i, per tant, l'acció climàtica passa obligatòriament per la descarbonització d'aquest sector i el foment de les energies renovables o d'alta eficiència, tal com ja està establert en el full de ruta que implementa el Govern per avançar en aquesta direcció.

Programa d'activitats

La celebració de la Setmana europea de l'energia sostenible començarà el dimarts 11 de juny amb una visita a les 17.30 hores al centre esportiu del comú d'Ordino on els visitants podran veure com funciona la instal·lació de producció de calor a partir de biomassa. El dimecres dia 12, a les 17.30 hores, es podrà visitar una instal·lació fotovoltaica d'una comunitat de propietaris d'Escaldes-Engordany perquè els interessats puguin conèixer el funcionament i les particularitats d'aquestes infraestructures i fins i tot valorar de primera mà la possibilitat de sumar-se a la transició energètica instal·lant-ne a casa seva.

El dijous dia 13 a les 18 hores es convida els joves a participar en el joc d'escapada sobre canvi climàtic a l'Espai Jove d'Escaldes, per tal de conèixer la relació entre energia i canvi climàtic i com aquest afecta el territori andorrà. Finalment, dissabte 15 a les 11 hores es convida la ciutadania a visitar al camí hidroelèctric d'Engolasters, mentre que a les 16 hores s'oferirà el taller infantil 'Generem net' al MW Museu de l'Electricitat de FEDA. Serà l'ocasió perquè la ciutadania s'acosti a la principal font de producció d'energia del país que, a més, és 100% renovable.

La participació en totes aquestes activitats serà gratuïta i caldrà reserva prèvia a través de fedacultura@feda.ad o trucant al MW Museu de l'electricitat al +376 739 111.