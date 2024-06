Preocupació de l'EFA per la competitivitat de les empreses amb l'acord amb la UE

Una de les qüestions que "preocupa" l'Empresa Familiar Andorrana (EFA) al voltant del futur acord d'associació és "la capacitat del Govern d'acompanyar les empreses per fer-les competitives de cara al mercat comú". Així ho ha expressat el president de l'entitat, Daniel Armengol, que ha destacat que calculen que cap a la tardor ja podran expressar quin és el seu posicionament sobre aquest acord d'associació. De fet, ha explicat que ara com ara estan duent a terme un estudi macroeconòmic d'Andorra amb dades del 2023 i també un altre "parell d'estudis" que han de centrar-se en l'impacte que pot tenir aquest acord per a l'economia del país. Un cop es tinguin aquests resultats podran expressar-se al voltant de si són favorables o no a aquest acord, però el president ja ha avançat el seu neguit quant a la competitivitat.

El president de l'EFA ha posat en relleu que l'entitat està conformada per "diferents sectors i no tots opinen de la mateixa manera" i que el que s'està intentant és "canalitzar" el posicionament "més adient" de cara al referèndum que es farà. Però com a punt de partida tenen clara una postura: "Necessitem l'ajuda del Govern si no el mercat interior se'ns menjarà en lloc de què siguem nosaltres els que ens mengem el mercat interior", ha expressat el president de l'EFA.