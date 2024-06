França prorroga l’ús de drons per vigilar el contraban a la frontera

La direcció regional de duanes de Tolosa tornarà a desplegar tres drons equipats amb càmeres per a operacions puntuals de vigilància a la zona fronterera de l'Alta Arieja. El prefecte de l'Arieja, Simon Bertoux, ha signat avui un decret semblant al text adoptat el 7 de maig, i que autoritza "la captura, l'enregistrament i la transmissió d'imatges per mitjà de càmeres instal·lades a les aeronaus a efectes de garantir la prevenció dels moviments transfronterers de mercaderies i tabac prohibits, i de vigilància de les fronteres per tal de combatre el seu pas irregular”.

Els avions, en aquest cas, són tres drons d'ala giratòria, cadascun equipat amb una càmera. Màquines l'ús de les quals per part de Duanes està autoritzat pel codi de seguretat interior -i els poders públics indiquen que l'ús d'aquests drons "és absolutament necessari i adaptat a la superfície a cobrir i a la topografia en un entorn muntanyós", i "que no hi ha dispositiu menys intrusiu per aconseguir els mateixos fins”.

Els serveis duaners preveuen operacions de vigilància fronterera i prevenció del tràfic, que “es realitzaran puntualment durant un mes a l'eix RN20” i al territori dels municipis de l’Ospitalet, Mérens-les- Vals, Luzenac, Unac, Perles-et-Castelet, Tignac, Vaychis, Caussou i Savignac-les-Ormeaux.