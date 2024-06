Una Europa més unida

Els ciutadans de la Unió Europea van viure ahir una nova jornada d’eleccions per escollir la composició del Parlament comunitari. Són els desens comicis que celebra la UE i els votants escullen els eurodiputats en una única circumscripció global per a cada país. El mandat del nou Parlament tindrà una durada de cinc anys i els resultats diran qui ocuparà els 720 escons en joc. A Andorra, ahir estaven convocats a les urnes els residents francesos i els portuguesos. Els espanyols van exercir el seu dret prèviament.

L’ambaixada de França va comunicar que tenia registrats uns 2.500 inscrits amb dret a vot. A les dotze del migdiaí havien passat per la delegació poc més de 200 votants. El 2019, l’afluència a les urnes va pujar fins als 500 electors al tancament de la votació. L’ambaixada no va viure cap situació anòmala durant la jornada. Només va caldre verificar la identitat en alguns “casos especials”. La pluja no va aturar el degoteig de votants. “Aquestes eleccions són importants perquè cal potenciar la força de la Unió Europea. Cada país té els seus interessos, però hem de consolidar l’aliança conjunta davant de Rússia, els Estats Units i la Xina”, va opinar Danielle Dupont. Fabrice Pesh es va expressar en el mateix sentit: “Som un continent gran i és l’hora d’unir forces. Tenim la guerra aquí al costat. Com deia el meu avi, Europa és la pau.” Per la seva part, Joan Català prefereix que el Parlament Europeu escollit prioritzi qüestions internes i no se centri en els conflictes que afecten Ucraïna o Palestina. Considera que són unes eleccions amb un pes rellevant perquè “cada país té el seu mot à dire”. Altres electors tenien com a preocupació principal la immigració o les polítiques de seguretat. França aporta 81 eurodiputats.

El consolat de Portugal controlava la xifra de 9.000 inscrits que podien votar. En el cas de Portugal, però, el sufragi ja es va obrir divendres amb 43 ciutadans havent exercit el vot. Ahir s’esperava una major afluència. A la una del migdia s’havien acostat a les urnes unes cent persones. Carolina López, secretària de la taula, va destacar una de les novetats: “Enguany hem estrenat el sistema de vot telemàtic. Abans es votava amb paper. Quan s’acabi la jornada electoral, s’enviaran els resultats informàticament a Lisboa.” Entre els qui s’acostaven al consolat, alguns ho feien amb la “immigració descontrolada” com a primera inquietud. D’altres tenien l’esperança de notar canvis en l’esfera social. Amadeu Veloso esperava un resultat que “millori la situació d’Europa, afectada per les guerres de l’entorn”. Portugal escollia 22 representants.