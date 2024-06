Especialistes espanyols del CBD critiquen la situació del jove detingut

“Per 500 grams és desproporcionat que algú es passi 10 mesos tancat” Ana Afuera, Coordinadora Confac

En la mateixa línia va opinar Guillermo Fernández, de SyF advocats, un despatx especialitzat en CBD i cànnabis amb més de 15 anys d’experiència en la matèria. Fernández va explicar que a Espanya en circumstàncies similars a les de l’home tancat a la Comella també s’obriria un procediment penal, però no se’l posaria en presó condicional, sinó que el cas es resoldria en “dos o tres anys de procediment”, i que en molts casos s’acabaria arxivant, va explicar l’advocat, que va afegir que si el producte que es comissés donés una quantitat molt elevada de THC el cas es resoldria en un judici, però que inclús llavors l’acusat podria acabar absolt. A més, va apuntar que al noi detingut li estarien aplicant un agreujant al seu cas que “a Espanya només s’aplica en casos que la quantitat de droga és de 10 quilos o més”. Fernández va sospitar la possibilitat que, ja que l’home s’enfronta a una pena de més de tres anys de presó, “ja li diuen que es quedi a la presó perquè, total, no ve d’aquí”, va criticar l’advocat.

“Es volen aplicar agreujants que a Espanya només s’apliquen amb deu quilos de droga” Guillermo Fernández, Advocat SyF

L’advocat que aconsella la mare del noi empresonat des d’Espanya, Ángel Sáez, també es va mostrar crític amb el sistema judicial andorrà. Sáez va lamentar que “el dret penal s’ha d’interpretar dins de la realitat social” i “l’ha de mimetitzar”, però en el cas de l’home tancat a la presó va dir que els tribunals andorrans estan actuant “sense tenir en compte el valor humà” i el que suposa estar tancat tants mesos per a la persona. Sáez també va obrir una porta a l’esperança i va remarcar que “confio que l’administració de Justícia tindrà la intel·ligència per fer justícia en el cas” un cop es va demostrar que el producte que es va decomissar a la duana no era tòxic i només contenia un 0,3% de la part tòxica de la planta.

L’advocat va remarcar també la manca de sentit que té que el noi estigui privat de llibertat per un producte que es podia comprar a Andorra. “La qüestió és la incoherència dels fets, el producte que va adquirir el noi s’estava venent a Andorra i ningú deia res”, va lamentar Sáez.

A ESPANYA ES VEN EL PRODUCTE, PERÒ NO ESTÀ SOTA CAP TIPUS DE REGULACIÓ

Guillermo Fernández va aclarir que la legislació respecte al CBD a Espanya no existeix i que el producte es regula d’acord amb una convenció única del 1961 on no es fiscalitzava el CBD especialment –ja que no estava ni descobert–, però sí que ho feien els extractes de la planta, on es podria incloure el cànnabis medicinal.



Per tant, com que no està regulat ni legislat, la venda i producció del producte a Espanya per al consum és il·legal. El que fan els comerços per evitar registres, va explicar Fernández, és vendre les flors i les llavors amb etiquetatges on s’indiqui que el producte és decoratiu, aromàtic o alguna altra nomenclatura que permeti evitar les prohibicions.



El que sí que existeix és jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de la UE, que el 2020 va sentenciar en el cas contra una companyia francesa que “un Estat membre no podrà prohibir la comercialització del cannabidiol legalment produït en un altre estat membre si s’extreu de la planta de cànnabis sativa en la seva totalitat i no només de les seves fibres i llavors”. Una sentència molt ben rebuda pel sector, va explicar Fernández.