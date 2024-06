Els peatges per als vehicles pesants i particulars poden tornar a Espanya

Els canvis de posicionament de la Unió Europea envers el pagament a les vies pot fer que, en només deu mesos, Espanya es vegi obligada a instaurar novament els peatges als vehicles pesants –sota el risc d’infracció de la normativa europea. Un fet que, de retruc, va servir per reobrir el debat sobre el pagament dels vehicles particulars al ministre espanyol de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.

Quant a Europa, l’octubre del 2023 la CE va deslliurar el veí del sud del retorn a les seves carreteres dels peatges sota el compromís d’invertir més en el transport de mercaderies per tren, amb l’objectiu de reduir les emissions contaminants. El darrer gir de guió va arribar fa dues setmanes, quan la Comissió va obrir un expedient d’infracció a l’estat espanyol per no haver incorporat plenament a les seves normatives la directiva comunitària que estipula l’ús de peatges a les autovies per finançar el manteniment i el desenvolupament de la xarxa viària europea. El país veí, però, no és l’únic, ja que aquesta carta –que és el primer pas en aquest expedient– també va ser rebuda per 15 estats més: Bèlgica, Bulgària, Irlanda, Grècia, Croàcia, Itàlia, Xipre, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Polònia, Portugal, Eslovènia i Eslovàquia.

La directiva original, adoptada el 1999, establia normes comunes sobre els sistemes de pagament a les carreteres europees per als vehicles de transport més pesants. En concret, s’hi estipulaven mecanismes com els peatges –amb taxes basades en la distància recorreguda– i les vinyetes –basades en el temps de viatge. L’any 2022 aquestes normes es van modificar per incorporar-hi els turismes i petits vehicles de transport, i també per sumar-hi altres conceptes de pagament, com ara la contaminació provocada per aquest trànsit. L’alternativa del transport ferroviari no deu haver convençut l’executiu comunitari, que ara dona dos mesos per respondre a aquesta carta i completar aquest trasllat de la directiva actualitzada als seus propis marcs normatius. Si no ho fan, la Comissió pot decidir emetre el que s’anomena “dictamen motivat”, que és el segon pas en el procediment d’infracció comunitari.

No obstant això, Puente farà cosa d’un mes i mig va aprofitar l’avinentesa per a avisar que “com a país haurem de prendre una decisió: o paguem amb els impostos o paguem per ús, sent conscients que si optem pel mètode de pagament per impostos, no de peatges, ens trobem amb situacions que són úniques a Europa”. Una setmana més tard, el titular de la cartera es va desdir en una sessió parlamentària al Congrés dels Diputats.