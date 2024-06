Un conductor de 78 anys ebri circula en direcció contrària i topa amb una moto

Un home de 78 anys va ser arrestat dissabte a la tarda conduint amb una taxa d'alcoholèmia d'1,37 grams després de veure's implicat en un accident amb una moto. La policia informa que el conductor circulava en direcció contrària i va topar amb una moto a la rotonda del túnel de les Dos Valires. El motorista, de 41 anys, va resultar ferit.

Un altre conductor va ser detingut també en estat d'embriaguesa quan va patir un accident de danys materials a la rotonda de Prat Salit, a Andorra la Vella. L'home, turista de 30 anys, circulava en un vehicle de matrícula espanyola per la General 1 dissabte a la matinada quan va perdre el control i va sortir de la via. El conductor va donar una taxa d'1,23 grams d'alcohol per litre de sang i en el sinistre no es va veure implicat cap altre vehicle.

La conducció sota els efectes de l'alcohol ha estat el motiu de dues detencions més dissabte. La primera va ser per l'avis d'un agent fora de servei que va servir per controlar un home de 38 anys que circulava fent ziga-zagues a Andorra la Vella amb 1,25 d'alcoholèmia. I el mateix dia en un control rutinari es va arrestar un conductor de 42 anys amb 0,96 d'alcoholèmia.

La policia informa a més de la detenció d'un jove de 18 anys per positiu per drogues. L'arrestat va ser controlat perquè portava un vehicle amb una llum fosa i una roda malmesa.

Cocaïna al cas de la moto

El cos de seguretat ha fet públic l'arrest d'un home de 40 anys per entrar droga al país. La detenció es va produir la setmana passada a la frontera del riu Runer i l'home portava 2,1 grams de cocaïna amagats al casc de la moto.