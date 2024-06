El beneficiari d’una prestació d’atur supera els 50 anys d’edat i viu sol

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els ajuts per desocupació atorgats pel Govern van tornar a caure l’any passat per la recuperació del mercat laboral postpandèmia. Van ser 70 i les dades desglossades indiquen que el perfil majoritari dels beneficiaris van ser persones de més de 50 anys –i amb més números de tenir dificultats per tornar a inserir-se en el mercat laboral–, que vivien en llars unipersonals i sense fills a càrrec. Concretament, dels 70 adjudicataris un 57% havia superat la cinquantena i un 40% vivien sols. I 44, també més de la meitat, no tenien fills que necessitessin la manutenció del progenitor sense feina.