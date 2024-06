Tret de sortida al projecte educatiu de la Fundació ONCA amb ‘Juguem?’

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’espectacle Juguem?, de la companyia Ninnus, va servir per donar ahir el tret de sortida al projecte educatiu 2024 de la Fundació ONCA, una iniciativa que té com a objectiu formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família. Juguem? és un viatge dins l’imaginari d’una nena, que encisada amb el seu joc farà descobrir un món ple de fantasia, en què les cases caminen i viuen aventures, on un vaixell porta un secret revelador, on els sons de la nit es poden transformar en una melodia secreta. Un viatge musical amb un repertori que va des de Debussy fins a Billie Eilish per descobrir la màgia de la música als més petits de la casa. És un espectacle musical de mitjà format amb quatre intèrprets en escena adreçat a nadons i a les seves famílies, creat per despertar la curiositat als més petits a través de la música i els sentits.