Tovalloles de record

En els darrers temps els hàbits dels viatgers han anat canviant. Si abans era habitual que els clients d’hotels s’emportessin petites ampolles de sabó i xampú com a record de la seva estada, ara sembla que aquest costum ha quedat enrere. Una nova tendència ha emergit entre els turistes: emportar-se les tovalloles com a record de l’experiència viscuda al país. Aquesta pràctica s’ha estès cada vegada més i són molts els hotels d’Andorra que cada dia han de reposar aquest material a les habitacions. Segons les fonts consultades, aquest comportament no sorprèn els treballadors del sector de l’hoteleria, ja que és un hàbit consolidat.

No obstant això, la llista d’objectes que els turistes s’emporten dels hotels quan finalitzen la seva estada no acaba aquí. Els visitants s’han convertit en col·leccionistes de diverses peces, omplint les maletes d’articles tradicionals i curiosos. Seguint la línia dels objectes dels lavabos, n’hi ha d’altres que també guanyen protagonisme, com ara els assecadors de cabells, els barnussos i les safates de marbre on es col·loquen els raspalls de dents. Malgrat que es continuen enduent els sabons i els xampús, els turistes prefereixen productes de luxe, com els d’Acqua di Parma, amb la qual cosa si el que tenen al seu abast a l’habitació són productes de luxe, sembla que endur-se’ls és encara més llaminer, segons les fonts hoteleres consultades.

I així com desapareixen les amenities de les habitacions, s’ha detectat també l’absència de coixins i plaids dels llits, aquelles mantes decoratives que s’acostumen a col·locar sobre els llits per donar un toc d’elegància i confort a l’habitació. Tot i que aquest fenomen no s’ha generalitzat, apunta cap a una modificació en les preferències dels hostes. Sembla que la simplicitat i la funcionalitat guanyen terreny davant la tradicional ornamentació, que està quedant en un segon pla.

A més, articles com els llapis d’escriptori, els comandaments a distància i fins i tot les piles han començat a desaparèixer amb més freqüència de les habitacions d’hotel, convertint-se en uns dels articles més sostrets.

En definitiva, els hàbits dels turistes pispes han evolucionat significativament, i sembla que s’ha deixat de banda l’interès pels petits articles de tocador per passar a estar interessats per objectes de major valor i utilitat, la qual cosa reflecteix una preferència creixent per la funcionalitat i el luxe a l’hora d’endur-se els objectes dels hotels. Tanmateix, els establiments hotelers afirmen que la tendència varia en funció de l’època de l’any, ja que el tipus d’hoste és diferent segons la temporada. I davant aquesta constatació, les fonts consultades posen en relleu que han d’afrontar nous desafiaments en relació amb la gestió del material i dels serveis.