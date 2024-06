En marxa un projecte transfronterer per reduir el risc d’incendi al Pirineu

Andorra Recerca + Innovació coparticipa al projecte transfronterer Desbosiguem! conjuntament amb el parc natural de l’Alt Pirineu, el parc naturel des Pyrénées Ariégeoises, la Union des Collectivités Forestières d’Occitanie, Pau Costa Foundation, l’Escola Agrària del Pirineu i la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest projecte europeu, coordinat pel Centre de Formation Professionnelle et de Promotion de l’Agriculture Ariège-Comminges, vol donar suport al manteniment dels espais oberts del Pirineu, mantenint la diversitat, les pràctiques pastorals i reduint el risc d’incendi forestal.

En un moment en què els dos vessants dels Pirineus pateixen l’abandonament agrícola i rural, a més d’estar sotmesos al canvi climàtic, la gestió del risc d’incendi, la preservació de la biodiversitat i l’ús racional dels recursos pastorals i forestals adquireixen una importància cabdal. Desbosiguem! pretén posar en comú el coneixement i l’experiència d’algunes regions pirinenques d’Espanya, França i Andorra en la gestió d’entorns forestals i rurals. Es treballarà conjuntament per la restauració i el manteniment dels boscos clars i de les zones obertes mitjançant diferents tècniques, com ara el pasturatge i la gestió forestal. Es desenvoluparan solucions integrades per a la reobertura del paisatge, la recuperació de les pastures i la mitigació del risc d’incendis, informa l’AR+I.

L’objectiu de Desbosiguem! és donar suport als gestors d’aquestes zones rurals (parcs naturals, organismes públics, titulars privats i habitants) a gestionar de forma sostenible el territori, lluitant contra les conseqüències del canvi climàtic i de l’emboscament.

En el transcurs del projecte, s’elaborarà un manual de bones pràctiques sobre l’obertura i manteniment dels espais forestals oberts. En el manual s’integraran combinacions de tècniques de gestió del medi rural-forestal, com la desbrossada, el silvopastoreig, les aclarides o el foc prescrit. D’altra banda, es modelitzaran diversos escenaris d’incendi forestal, alguns dels quals a les parròquies de la Massana i Ordino, a fi de poder veure quins són els que podrien contribuir més fàcilment als incendis forestals d’alta intensitat, relacionant-los amb les diferents estructures del bosc i d’espais oberts.

El projecte transfronterer compta amb un pressupost de 638.952,27 euros.