Macron convoca eleccions per la derrota a les europees

Emmanuel Macron en el discurs per anunciar la convocatòria electoralredactor

Emmanuel Macron ha convocat eleccions anticipades a França. El president de la República francesa i Copríncep d'Andorra ha anunciat en un discurs televisiu la dissolució de l'Assemblea Nacional i l'avançament dels comicis després de la victòria del candidat de Le Pen a les eleccions europees d'avui. La convocatòria serà el 30 de juny i la segona volta serà el 7 de juliol.

El cap de llista de Reagrupament Nacional, Jordan Bardella, ha estat la llista més votada i Macron ha afirmat que no pot fer com si no hagués passat res després del resultat a les urnes.