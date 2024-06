L'Spartan Race aconsegueix aplegar 4.500 participants

La parròquia d'Encamp ha acollit aquest cap de setmana la prova reina de la Spartan Race. L'esdeveniment ha reunit un total de 4.500 participants i uns 1.000 infants de totes les escoles d'Encamp i el Pas de la Casa. "En primer lloc, volem agrair als veïns pel seu acolliment i col·laboració. També a les empreses especialment les del sector de la restauració i comercials, per fer possible un 'village' millor que mai", ha expressat el conseller de Turisme i Reactivació econòmica d'Encamp, Nino Marot, durant l'atenció als mitjans d'aquest diumenge. En aquest sentit, el conseller també ha volgut agrair al personal del comú encampadà "el seu compromís i treball, així com, "a totes les entitats que donen suport com Andorra Turisme", avançant que de cara a l'any que ve hi haurà l'edició Spartan Encamp 2025.

En referència a la reactivació de la parròquia, els restaurants han valorat molt positivament l'esdeveniment, igual que Marot, qui ha ressaltat l'esforç "tant dels comerços del village com els restaurants que s'han bolcat per donar el servei necessari". La novetat d'enguany és la instal·lació de les paradetes a tocar dels obstacles, permetent al públic gaudir de l'esdeveniment de més a prop i animar als concursants. "Creiem que és un molt bon posicionament, més acollidor i una bona dinamització per a la prova", ha destacat el conseller.

El director de la Spartan Race Espanya, Ángel Sanz, ha continuat amb una valoració positiva d'aquesta novena edició, destacant l'objectiu d'augmentar la participació de concursants francesos, constatant que "han pujat espectacularment" aquest any. Sanz també ha garantit la continuïtat de cara al 2025 amb la intenció de preparar quelcom especial per a la desena edició: "Encara no hi ha res definit, però hi ha la intenció de fer-ho inoblidable".