Tendència a l’alça en els preus de venda d’habitatges

Les empreses del sector de la construcció esperen que els preus de venda dels habitatges mantinguin una evolució alcista i que el personal ocupat tendeixi a augmentar els pròxims mesos. Així s’indica a l’informe sobre l’enquesta de conjuntura del segons semestre del 2023 que la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis va presentar fa dues setmanes.

En conjunt, la marxa dels negocis seguirà una evolució favorable i tant el volum d’obra executada com la cartera de contractacions tendiran a augmentar. Pel que fa a l’obra contractada, el sector es continuarà beneficiant d’un increment de les contractacions en l’obra residencial, mentre que la branca d’edificació no habitatge i, en particular, l’obra pública mostraran una evolució comparativament menys satisfactòria.

Les expectatives empresarials per a la primera meitat de l’any 2024 són les més positives dels últims dos anys i avalen que la construcció mantindrà un ritme d’activitat molt notable durant els mesos vinents, gràcies en bona part al volum important d’obra nova en execució i al dinamisme de les compres per part d’estrangers.

Tot i les bones expectatives de la construcció, a l’informe s’adverteix que es comencen a mostrar lleus signes de moderació. En concret, les importacions de materials de la construcció han frenat la tendència alcista i s’han pràcticament estabilitzat respecte a un any enrere. Alhora, la superfície d’obra visada ha retrocedit durant els últims sis mesos de l’any 2023, el 19,6% interanual. Cal recordar, però, que la comparació s’efectua amb les xifres extraordinàries del 2022, en què es va assolir el màxim en visats dels últims 20 anys.

D’altra banda, les empreses constructores han mostrat novament inquietud per factors conjunturals que dificulten el desenvolupament normal de l’activitat i poden limitar-ne la capacitat de creixement de cara al futur. Així, el sector acusa, principalment, l’encariment de preus dels materials i les primeres matèries, amb el 78,4% de les empreses que l’han assenyalat, un percentatge lleugerament superior a l’anotat el semestre anterior (77,4%).

Un altre focus de preocupació important torna a ser la manca de mà d’obra –esmentat pel 73% de les empreses, pel fet que limita de manera significativa la marxa de l’activitat i condiciona el ritme d’execució d’algunes obres. La incidència d’aquestes tensions està contribuint a un increment notable dels costos d’explotació, una circumstància que preocupa cada vegada més, fins al punt que ja afecta gairebé sis de cada deu empreses (el semestre passat la proporció era més baixa: quatre de cada deu).

Finalment, destaca que el 32,4% de les constructores han indicat que tenen dificultats d’abastiment d’alguns materials bàsics, fet que suposa un percentatge d’afectació encara apreciable, però que va a la baixa respecte als semestres anteriors (aquest percentatge se situava prop del 50% a principi del 2023).

MERCAT IMMOBILIARI

L’enquesta de conjuntura del segon semestre del 2023 posa en relleu que, pel que fa al mercat immobiliari, després d’un any 2022 en què la demanda d’habitatges va superar totes les expectatives, el volum de compravendes ha tingut una lleu correcció el 2023, motivada sobretot per l’impacte de la pujada dels tipus d’interès i per la incertesa al voltant de la regulació que afecta la inversió estrangera en immobles, amb l’entrada en vigor el setembre del 2023 de la suspensió temporal de l’atorgament de noves autoritzacions d’inversió.

En concret, el nombre total d’habitatges transmesos en el segon semestre del 2023 ha retrocedit un 1,3% interanual, davant l’augment del 2,2% de l’any anterior. No obstant això, és important matisar que en termes absoluts s’ha assolit la dada de 973 compravendes, un nivell molt elevat, que se situa el 27,2% per sobre de la xifra del mateix període del 2019 i que és superior a la mitjana registrada en els anys anteriors a la pandèmia.

En opinió de les empreses, els preus de venda han seguit evolucionant a l’alça, en especial el de l’habitatge nou, pel fort dinamisme de la demanda i per la necessitat de traslladar els elevats costos de construcció. En matèria laboral, el ritme de creació d’ocupació del sector ha guanyat força el segon semestre del 2023, tal com posen de manifest les dades d’afiliats de la CASS.