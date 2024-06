Andbank compra a la família Lladó el 78% de Gesconsult i segueix creixent a Espanya

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Andbank ha comprat prop del 78% de Gesconsult, en mans de la família Lladó, i es fa amb el control de la firma fundada fa 37 anys. És, per tant, un pas més d’Andbank per créixer al mercat espanyol: el 2020 va adquirir Esfera Gestión i Bank Degroof Petercam Spain. Andbank gestiona a Espanya 26.000 milions d’euros. Divina Seguros, que va entrar a Gesconsult el 2022, conservarà la seva participació del 20% a la gestora. AXA completa l’accionariat de la firma espanyola, amb una participació del 2,1%. L’operació queda pendent de l’aprovació de les autoritats reguladores corresponents, tant d’Espanya com d’Andorra.

Amb aquesta adquisició, Andbank suma al seu negoci a Espanya els 300 milions de volum en actius que gestiona Gesconsult i preveu donar continuïtat a la marca i als productes de la firma espanyola.