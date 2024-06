La Unió Hotelera organitza una jornada sobre l’assetjament al sector

La Unió Hotelera (UHA), en col·laboració amb l’Institut Andorrà de les Dones i amb el suport d’Opció Recursos Humans, Andorra Tarinas i Equilatera, organitzarà una jornada formativa sobre igualtat per a hotelers dimarts vinent a les nou del matí a l’hotel Yomo Cèntric. Ho va manifestar la mateixa Unió Hotelera d’Andorra en un comunicat en què apuntava que “l’objectiu de la jornada és facilitar una comprensió clara de la normativa actual sobre igualtat i assetjament del nostre sector”.

La jornada també servirà per “conscienciar i sensibilitzar sobre la importància de fer front a l’assetjament, els abusos i la violència sexual”, així com proporcionar eines sobre com elaborar protocols i com actuar en cas de detectar situacions d’assetjament, uns coneixements que des de la UHA van apuntar que són “vitals”.