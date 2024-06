Montaner proposa fixar en el 0,3% el THC legal per afavorir el comerç

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La líder d’Andorra Endavant, Carine Montaner, va tornar a llançar-se a les xarxes per explicar un altre punt de la seva proposició de llei per regular el CBD. Aquest cop, Montaner va aclarir el perquè del 0,3% de THC i no un altre percentatge. L’explicació de la consellera general va ser que el 0,3% és la xifra que va estipular la Unió Europea com a legal i que aquest percentatge s’equipara al límit que està permès a França, i això afavoriria “la circulació de mercaderies” entre els dos països, ja que no tindria sentit establir un percentatge més elevat que el dels veïns del nord, va aclarir Montaner.