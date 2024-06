Jelena Pià, nova experta de l’ONU per lluitar contra la desigualtat

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comitè per a l’eliminació de la discriminació envers la dona (Cedaw) de l’ONU va escollir ahir a la tarda a Nova York a la seu de l’ens supranacional la candidata andorrana, Jelena Pià, com a nova experta del comitè entre vint candidats d’altres estats, que són part del conveni sobre l’eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona. Des de l’executiu es feliciten per la decisió i valoren que l’elecció de Pià “suposa el reconeixement a l’expertesa de la candidata andorrana”. En la votació, la candidata andorrana va ser elegida amb un ampli suport de 140 vots dels 188 possibles i treballarà conjuntament amb altres deu membres més que ostentaran aquest càrrec de l’1 de gener del 2025 al 31 de desembre del 2028.

Aquest comitè de l’ens supranacional que lluita contra la desigualtat cap a les dones està compost per 23 experts independents i de gran competència a les àrees encomanades. Els experts, que com s’ha comentat són escollits per quatre anys pels estats part del conveni, efectuen la seva tasca de manera independent i no com a representant dels seus països.

La candidatura andorrana que representa Jelena Pià Comella va ser presentada pel ministeri d’Afers Exteriors el 14 de febrer d’aquest any, un mes abans que finalitzés el termini de recepció de candidats a les eleccions del Cedaw. No tan sols el nomenament és històric per ser la primera andorrana que participa directament en aquest comitè, sinó que també ho és pel fet que és la primera vegada que Andorra presenta un expert a un organisme internacional, entrant en competició amb la resta d’estats que són part del conveni sobre l’eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona.

Jelena Pià és llicenciada en Economia per la Universitat de Friburg, a Suïssa, i té un màster en economia política internacional i desenvolupat per la Universitat de Fordham, a Nova York. Alhora, té una experiència de vint-i-cinc anys en matèria de relacions internacionals, específicament en els àmbits de la justícia de gènere i la prevenció d’atrocitats massives amb l’augment del coneixement i sensibilització sobre la promoció i protecció dels drets humans i la igualtat de gènere. La tasca a l’Organització de les Nacions Unides serà la segona que farà a l’ens, atès que entre els seus càrrecs ha estat diplomàtica durant onze anys a la missió permanent del Principat.