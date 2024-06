Un informe al calaix

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La majoria parlamentària tenia llest un informe per demostrar que el fet de tractar de manera diferent les pensions dels residents i les dels no residents no incomplia la Constitució andorrana. El text, que data del 24 d’abril i va ser redactat per Antoni Bayona Rocamora, professor titular de dret administratiu a la Universitat Pompeu Fabra, però, mai veurà la llum. L’informe es va fer en resposta a les queixes de l’oficina del Copríncep francès, que va apuntar que la diferenciació en les pensions entre unes pensions i les altres podia ser considerada anticonstitucional. Tot i tenir llest l’escrit que desmentiria les acusacions del Copríncep, Demòcrates i Ciutadans Compromesos van decidir guardar l’informe al calaix, ja que finalment van optar per treballar en una proposició de llei per incrementar anualment les pensions dels no residents d’acord amb l’IPC harmonitzat de la zona euro.