La Fundació ONCA inicia el cicle 'Juguem?'

L’espectacle 'Juguem?' de la companyia Ninnus ha servit per donar aquest dissabte el tret de sortida al projecte educatiu 2024 de la Fundació ONCA, una iniciaitva que té com a objectiu formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família.

'Juguem?' és un viatge dins l’imaginari d’una nena, que encisada amb el seu joc, ens farà descobrir un món ple de fantasia, on les cases caminen i viuen aventures, on un vaixell porta un secret revelador, on els sons de la nit es poden transformar en una melodia secreta. Un viatge musical amb un repertori que va des de Debussy a Billie Eilish per descobrir la màgia de la música als més petits de la casa. És un espectacle musical de mitjà format amb quatre intèrprets en escena adreçat a nadons i a les seves famílies, creat per despertar la curiositat als més petits a través de la música i els sentits.

"Els petits hi trobaran la sensibilitat, hi trobaran el so, els canvis de ritmes i de màgia i els grans també hi trobaran una proposta d'art escènica acompanyada d'una banda sonora que també està molt pensada perquè els pares i mares gaudeixin acompanyant els fills al teatre", ha manifestat el saxofonista de Ninnus, Adrià Bauzó. Per la seva banda, Xavi Molina, al clarinet, ha exposat que el públic ha gaudit d'una proposta escènica "molt acurada" que "lliga" amb l'espectacle musical i la producció.

El segon concert familiar serà el dissabte 28 de setembre i és una producció de la Fundació ONCA, que es troba en ple procés de creació. Juanma Casero és l’encarregat de fer la dramatúrgia i direcció de l’espectacle que comptarà amb la complicitat de Marta Pelegrina i Anna Garcia per fer un recorregut en el paper de la dona en el món de la música a través del temps. L’espectacle va dirigit a infants dels 4 a 7 anys i combinarà el llenguatge teatral amb el musical.

Finalment, el tercer concert familiar serà el dissabte 30 de novembre amb Madame Lumière, de la Companyia La Menuda. Madame Lumière és un espectacle pluridisciplinari (música, dansa, escena i llum) que ens abocarà, a través d’un viatge oníric, a emocionar-nos a partir de la poesia visual emmarcada amb un deliciós ambient sonor que fuig de la infantilització de la música. De nou, aquest espectacle va dirigit a la primera infància (de 0 a 5 anys) i ofereix una experiència sensorial propera perquè els nadons desenvolupin la seva oïda musical i es relacionin amb el món que els envolta.