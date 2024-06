Fort desplegament per la visita de l’ambaixadora d’Israel

El desplegament per la visita de l’ambaixadora.

Dues motocicletes de la policia d’Andorra van encapçalar la comitiva especial encarregada de realitzar el desplaçament de l’ambaixadora d’Israel, Rodica Radian-Gordon, com van poder presenciar diversos ciutadans a la capital. El fort desplegament policial, que va travessar l’avinguda Tarragona en sentit sud, no va passar desapercebut, ja que dues motocicletes de la policia amb les llums i les sirenes d’emergència es van encarregar d’aturar el trànsit que circulava per la rotonda, moment en què es van veure passar dos turismes i dues furgonetes blindades a la caravana de seguretat, segons van confirmar testimonis presents al lloc dels fets.

El desplaçament de la comitiva als principals carrers de la capital apunta que la visita institucional de l’ambaixadora hauria finalitzat ahir. Fins al moment, el Govern no s’ha pronunciat sobre la trobada.