Detingut un home per amenaçar el gerent d’un local d’oci

El servei de policia va detenir la matinada de dijous passat un home no resident de 29 anys per amenaces de mort amb una arma blanca. Els fets, segons va informar ahir el cos d’ordre en un comunicat adreçat als mitjans de comunicació, van succeir al Pas de la Casa. Els agents van ser requerits en un local d’oci nocturn de la població encampadana on una persona hauria amenaçat amb un ganivet el gerent de l’establiment. Segons s’assenyala al comunicat de premsa, durant la discussió entre el propietari i un client habitual, que va negar-se a pagar l’import de les consumicions preses, aquest últim va reaccionar de forma violenta amenaçant de mort el seu interlocutor.

El detingut va marxar del lloc dels fets per tornar uns minuts més tard a l’establiment amb un ganivet de cuina de grans dimensions amb el qual va tornar a amenaçar el gerent des de l’exterior del local d’oci. Pocs minuts després, la policia va poder controlar la situació i l’autor del fet va quedar detingut.

ALCOHOLÈMIES

Pel que fa a les conduccions sota els efectes de l’alcohol que s’han registrat en els darrers dies, aquesta setmana s’ha detingut cinc persones, dos no residents i tres residents, d’edats compreses entre els 35 i els 56 anys.

Segons s’assenyala en el comunicat de premsa de la policia, dimecres passat es va arrestar un resident de 43 anys després de rebutjar sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia, resistir-se reiteradament a l’ordre donada i desobeir els funcionaris de policia. El mateix dimecres es va detenir dos homes –un resident i un no resident de 38 i 35 anys– que van donar una taxa d’1,80 grams d’alcohol per litre de sang (g/l) i de 2,01 g/l, respectivament.

Dijous, arran d’un accident amb ferits lleus, en el qual el conductor va ser l’únic implicat i víctima, es va detenir un resident de 56 anys per donar una taxa d’alcohol d’1,12 g/l, informa la policia en el comunicat de premsa.

Pel que fa a divendres, a causa d’un accident de danys materials, es va procedir a la detenció d’un resident de 46 anys amb una taxa d’1,68 grams