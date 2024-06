Un conductor ebri s’estavella a la rotonda del Funicamp

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un vehicle amb matrícula andorrana va quedar a primera hora de la matinada de dijous dins la rotonda del Funicamp després d’un accident. El sinistre es va produir per l’estat d’embriaguesa del conductor, un resident de 46 anys que va donar una taxa positiva d’1,68 grams per litre de sang i va ser detingut per la policia.

El cos de seguretat va rebre l’avís a les 00.42 hores i en el sinistre no es va veure implicat cap altre vehicle. El conductor no va patir cap lesió i va ser arrestat després de fer-li la prova d’alcoholèmia.

Finalment, el turisme implicat en el sinistre va ser retirat per membres del servei de circulació amb l’ajuda d’una grua de grans dimensions. Per realitzar la maniobra no va ser necessari tallar el trànsit de la carretera principal d’Encamp. Cal recordar que dimecres també es va detenir dos homes més per donar una taxa superior a la permesa.