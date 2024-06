La venda de cotxes encaixa un nou descens

Continua la davallada de matriculacions de vehicles, que, segons l’última estadística publicada pel Govern, ha caigut un 15,1% durant el darrer any (de juny del 2023 a maig del 2024) respecte del mateix període entre el 2022 i el 2023. La tendència en el descens de matriculacions es manté, ja que l’any passat el mateix informe indicava una caiguda del 14% en la comparació dels intervals 2022-2023 i 2021-2022. En un termini més recent i breu (de gener a maig del 2024), la davallada es conté una mica: baixa un 13,4%. En aquest termini, però, les matriculacions de turismes –el tipus de vehicle més demandat– s’ensorren un 20,6%. En el mateix segment de temps, els únics vehicles que registren xifres positives són els camions i camionetes, que augmenten un 12%. Si es miren els números exactes, entre el juny del 2023 i el maig del 2024 van matricular-se 3.802 vehicles, i 4.479 van fer-ho entre el juny del 2022 i el maig del 2023.

“No hi ha la gent interessada que hi havia abans per comprar un cotxe nou”

Pere Betriu,President de l’AIVA



Pere Betriu, president de l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra, va afirmar ahir que “el mercat està anant a la baixa. No hi ha la gent interessada que hi havia abans per comprar un cotxe nou”. Pel que fa als concessionaris, hi ha tota mena de contextos: “Alguns es mantenen, altres registren guanys i n’hi ha que pateixen. El cert és que el sector no està passant pel millor moment. Ara bé, no ens hem d’alarmar, no hem de caure en una espiral de negativisme.” Les causes que va apuntar Betriu per explicar la constant de caiguda són dues: la inflació, és a dir, un increment del preu dels vehicles, i la incertesa que genera “no saber quina serà la tecnologia automobilística dominant en el futur”. “Potser hi ha gent que es planteja canviar de cotxe, però prefereix esperar perquè vol comprar un vehicle que duri vuit o deu anys, que no quedi desfasat en poc temps. Aquest interrogant fa que la gent es decanti per un cotxe d’ocasió o esperi.”

“Esperem que el mercat amortitzi els vehicles elèctrics per assolir preus més assequibles”

Pere Betriu, President de l’AIVA





Betriu va valorar positivament el pla Engega, que considera “un incentiu” de compra que pot tenir un efecte en la xifra de vendes dels pròxims mesos. “Pot frenar la baixada i potser ja ho notarem als números del juny perquè les ajudes van començar a ser efectives a l’abril. Qualsevol excusa és bona per reactivar les vendes i rejovenir el parc automobilístic.” Va admetre, però, que el cotxe elèctric continua sent una opció cara perquè encara és “una tecnologia molt recent” amb una gamma d’oferta reduïda: “Esperem que el mercat comenci a amortitzar els vehicles elèctrics per assolir preus més assequibles. Hauríem de naturalitzar aquesta opció.” Per contra, Betriu va assenyalar dos punts febles a curt termini: la limitació de la partida d’ajudes (“en tres o quatre mesos s’acabaran”) i l’estiu: “No és el moment en què la gent es proposa canviar de vehicle.”

Ian Porté, director comercial del concessionari Seuwagen, va dir que no han notat gaire la davallada de matriculacions que apunta l’informe. “Sempre hem anat tancant el mateix nombre de vendes.” Sí que va admetre un canvi de client: “Venen compradors que demanen vehicles de 30.000 euros cap amunt.” Seuwagen ofereix vehicle elèctric i Porté va dir que el pla Engega funciona com a desencallant quan el client no ho té clar: “La gent que dubta una mica s’acaba decidint gràcies a l’ajuda.” Porté també va detectar una fuita de vendes cap al mercat d’ocasió i “això ho patim nosaltres”.

L’afectació en la venda sí que la pateixen a M. L. Automòbils. Miquel Leite, gerent del concessionari, va apuntar un canvi de tendència des de la pandèmia: “Han estat anys durs. El mercat va la baixa. No existeix constància, hi ha irregularitat.” Leite va sostenir els motius per entendre la caiguda: la incertesa que genera la situació econòmica global, el mercat paral·lel que es mou a la xarxa i l’intrusisme en el sector (“un particular se’n va a buscar un cotxe a Alemanya i ve aquí a vendre’l”).

La situació del mercat a Espanya, segons Expansión, ha marcat un augment durant el mes de maig (6,55% de matriculacions més respecte del mateix mes de l’any anterior). A França, segons Auto-Journal, el sector va registrar, el mes d’abril, un increment del 10,92% en comparació amb el mateix període del 2023.