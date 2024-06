El TS valida la suspensió a un penitenciari per la fugida d’un reclús

Pocs mesos abans que es compleixin cinc anys de la fugida d’un reclús del centre penitenciari de la Comella, que es va poder avortar poques hores després, la sala administrativa del Tribunal Superior ha avalat la sanció imposada per l’administració al carceller que s’ocupava aquell dia de la vigilància del pati on estava el reclús. Són vint dies de suspensió de feina i sou per una falta greu que l’agent penitenciari ha discutit fins al final, argumentant que la fugida no es va produir en cap cas per una conducta negligent per part seva.

No és el que consideren els magistrats de la segona instància, que confirmen la resolució de la Batllia. Argumenten que el penitenciari no va fer un control visual directe del pati perquè va abaixar la persiana i que únicament ho va fer a través dels sistemes de videovigilància que no abastaven tot el pati i, per tant, “aquesta circumstància va facilitar que l’intern es col·loqués en diverses ubicacions fora del camp visual de les càmeres i així va poder preparar la seva fugida.

El carceller sostenia que havia hagut de compatibilitzar aquesta tasca amb d’altres, com la vigilància d’altres patis a més d’allà on es van produir els fets (el d’adaptació), el control de l’entrada i sortida d’aquests patis o atendre les comunicacions telefòniques de la resta d’agents penitenciaris. La sentència respon que aquestes altres funcions eren “de curta durada” i que, per tant, no havien d’impedir “els controls visuals directes que es van demostrar necessaris”. A l’agent també se li atribuïa la falta de no haver activat el polsador d’alarma malgrat no detectar la presència del reclús al pati, una situació que l’afectat justificava perquè no havia apreciat una situació d’extrema urgència o de perill, ja que creia que l’intern estava tancat al lavabo. La resolució judicial també tomba aquest argument, ja que “el fet de no detectar la presència de l’intern al pati després d’un període tan perllongat sense control visual directe s’ha de considerar com una situació d’urgència”.

El reclús, recull la sentència, va fer diverses manipulacions amb la roba que portava amb ell per tal de confeccionar una espècie de corda per lligar la porta del pati i dificultar d’aquesta manera l’entrada dels agents de servei, i posteriorment es va embolicar les mans per escalar fins a la teulada i abandonar el centre penitenciari. Poques hores després un ampli dispositiu policial el va localitzar a la llera del riu, a Santa Coloma, després de saltar quan dos agents el van veure i identificar al carrer.