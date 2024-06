Tor diu que va tenir converses amb Espanya pel reconeixement de l'estat palestí

La titular d'exteriors ha reconegut "converses, no pressions" per part d'Espanya i els països europeus que estan a favor del reconeixement de l'estat palestí. De fet, ha indicat que el primer país que els va abordar va ser Noruega, a més d'Eslovènia que també ho va comentar amb la delegació andorrana. No obstant això, la ministra ha posat en relleu que "ara no és el moment adient enmig del conflicte" i que "ni a curt ni mig termini" es plantegen aquesta accció –una altra ben diferent és la de ser membre de ple dret de l'ONU, fet que Andorra ja ha donat suport. "Per reconèixer Palestina hi ha d'haver una autoritat amb fortalesa i legitimitat, cosa que actualment no hi és" ha expressat Tor, que no ha dubtat en titllar de "terrorista" a Hamás. No obstant això, ha repetit en diverses vegades que la solució passa per el reconeixement dels dos estats i ha defensat la postura "equilibrada" del principat per haver condemnat els atacs a la població israeliana del 7 d’octubre, però també quan s'ha exigit el respecte del dret humanitari a Gaza i les resolucions de l'ONU sobre l'alto al foc.