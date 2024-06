El propietari d’un vehicle es queixa de l’actuació contra els joves del pàrquing

El novembre de l’any passat el seu cotxe va ser destrossat per la colla de joves que durant un temps han fet de les plantes d’abonats del pàrquing públic de Prat de la Creu el seu punt de reunió per fer vandalisme, com ara pintar parets, cremar paper higiènic, destrossar diversos cotxes d’abonats, fumar porros i beure alcohol.

L’Álvaro té un pressupost de 2.500 euros per deixar el seu Mercedes com estava abans, però el que més l’indigna és que la policia li ha comunicat que no ha pogut identificar els autors i no podrà recuperar alguns objectes –de poc valor econòmic i molt de nostàlgic– ni tampoc documentació que necessita per donar de baixa al Govern el seu anterior vehicle, un altre Mercedes.

“La policia va trobar a terra un contracte de feina amb cognoms”

Álvaro A.

L’home, d’origen portuguès, es lamenta dels desperfectes: “Em van fer malbé la caixa de canvis i el cotxe estava ple de burilles de porros i ampolles de vodka. El panell, de fusta exòtica, està destrossat i tot l’interior està ple de brutícia.” Els articles sentimentals són unes ulleres antigues de neu i un DNI portuguès que no és vàlid. La seva indignació, però, ve donada pel que fet la policia no n’hagi identificat els autors. Recorda –segons la seva versió– que al costat del seu cotxe hi havia a terra un paper que algun d’aquests joves havia perdut i que l’agent de l’ordre el va obrir i se’l va quedar com a prova: “Era un contracte de treball, segons em va dir. Simplement, va precisar que la feina estava feta i vaig entendre que ja tenia identificat un d’aquests nois.”

“El pressupost de reparació puja a 2.500 euros”

Álvaro A.

L’Álvaro va anar ahir a la Batllia a preguntar per la seva denúncia. No va tenir fortuna. Cap novetat, només li van dir que teòricament havia d’haver rebut una carta de la policia i que tindria cinc dies per fer un recurs. “Cada dia miro a la bústia i puc assegurar que aquesta carta no ha arribat”, va dir ahir amb un to de desesperació. Explica que està jubilat i que utilitzava el cotxe dos o tres cops a la setmana. També li van sostreure la matrícula de l’antic Mercedes i les dades del lloc on va ser desballestat, que necessita per donar-lo de baixa al servei de Tràmits del Govern. “Només m’interessa recuperar les meves coses, he anat diversos cops a la policia, però no hi ha res a fer.”

L’Álvaro és crític. Sap que són bretolades majors que “s’han d’aturar en sec perquè no es facin més grans i no amb la tolerància que veig”, va lamentar ahir mentre exposava la seva història.