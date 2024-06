Els informes desfavorables de l’AQUA seran públics “ben aviat”

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El director de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), Isaac Galobardes, va jurar ahir el càrrec després d’un any al capdavant de l’agència i va explicar que estan treballant amb la comissió legislativa i amb el ministeri d’Educació per modificar el decret del reglament de l’entitat i el decret d’avaluacions de plans d’estudis, que permetran que els informes desfavorables que s’emetin des de l’AQUA envers les institucions d’educació superior puguin ser públics. Galobardes va apuntar després del jurament, en declaracions als mitjans, que “esperem tenir el text enllestit ben aviat per presentar-lo al parlament”, però no va especificar quan podria estar llest.