Definir el model de trucades 112 costarà 70.000 euros

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Andorra s’encamina cap a un nou model de cobertura d’emergències. El Govern ha donat llum verda –a proposta de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné– a l’adjudicació dels serveis de consultoria i enginyeria per a l’anàlisi prèvia, la definició del model de gestió i explotació, així com la definició funcional i tècnica del servei d’atenció de trucades d’emergència 112 i del centre nacional d’emergències. L’adjudicació ha recaigut sobre l’empresa Idom: Consulting-Engineering-Architecture, per un import de 71.247,94 euros. Entre els treballs que haurà d’assumir l’empresa seleccionada s’inclou un estudi en diferents àmbits que permetrà examinar el model actual del sector d’emergències, detectar les necessitats del futur 112 i estructurar el model de gestió. El projecte comptarà amb el suport de Protecció Civil i gestió d’emergències, la policia, els bombers i el ministeri de Salut.