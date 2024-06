Un conductor ocasiona un accident amb ferits i dona positiu amb una taxa d'alcohol d'1,12

Un home de 56 anys ha estat arrestat per ocasionar un accident que l'ha deixat ferit i ha donat positiu en el control d'alcoholèmia amb una taxa d'1,12 g/l. Un altre conductor d'una motocicleta, de la mateixa edat, que també s'ha accidentat, ha estat detingut per conduir sota els efectes de l'alcohol amb una taxa positiva de 0,80 grams per litre de sang. L'arrestat ha estat controlat a l'avinguda Tarragona número 63, d'Andorra la Vella.

Altres dues persones han estat detingudes per conduir amb taxes d'alcoholèmia d'1,80 i 2,01 g/l. Els controlats són dos homes, un resident i un no resident del Principat amb edats de 38 i 35 anys.

Finalment, el dimecres un resident de 43 anys ha estat arrestat per negar-se a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia i per desobeir als agents de la policia.