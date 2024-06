Concòrdia i el PS demanen alliberar el jove detingut per portar cànnabis terapèutic

Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata van lamentar la situació que està vivint el joves que fa més de vuit mesos que està tancat per intentar travessar la frontera amb cinc-cents grams de cànnabis medicinal. “No és normal que el jove porti tant temps tancat a la Comella”, va apuntar el president dels socialdemòcrates, Pere Baró, en declaracions al Diari. En la mateixa línia va opinar el president de Concòrdia, Cerni Escalé, que va apuntar que el fet que l’home “porti vuit mesos a la presó posa en qüestió les garanties processals i el deixa en situació d’angoixa i incertesa”.

“Que faci vuit mesos que l’home és a la presó posa en qüestió les garanties processals”

Cerni Escalé, President de Concòrdia



“Cal revisar com s’aplica la presó preventiva, que hauria de ser l’últim recurs”

Pere Baró, President del PS





Els dos partits van apuntar a la legislació de la presó provisional per evitar que es produeixin casos com aquests. Escalé va obrir la porta a la possibilitat de “limitar la temporalitat de les presons preventives”, mentre que Baró també va afirmar que “cal revisar la presó provisional”, que hauria de ser utilitzada com a “últim recurs”.

“Cal estudiar els possibles beneficis que pot tenir el producte del CBD per als agricultors”

Víctor Pintos, Conseller general no adscrit



El debat sobre si cal regular o no els productes de CBD com els que portava el detingut, però, requereix un debat molt més profund pels dos partits. Des de Concòrdia van remarcar que no tenen una posició definida i que “cal evitar fer lleis penant en casos particulars”, una opinió que va compartir Baró. Per aquest motiu, des dels dos partits van explicar que abans de posicionar-se sobre la legislació del cànnabis es reuniran amb l’executiva dels seus respectius partits. El conseller no adscrit, Víctor Pintos, també va demanar “una reflexió més intensa” sobre els productes del cànnabis i estudiar “els possibles beneficis que pot tenir el producte per als agricultors” abans de decidir.

“A veure si el senyor ministre diu al noi que està pres que la llei és oportunista”

Carine Montaner, Presidenta d’Andorra Endavant



Sobre la llei que va presentar Andorra Endavant per regular el sector, Baró va dir que l’examinaran i que “cal respectar el treball dels altres partits”, però que no es pot legislar un tema tan important i enrevessat amb una llei feta “d’una manera tan ràpida”. Escalé, per la seva banda, va celebrar que “sempre és positiu que els partits de l’oposició presentin proposicions de lleis” i portar el debat al Consell. Pintos, en canvi, va mostrar-se més crític amb la feina del partit de Carine Montaner i va retreure que el text “és millorable” i està fet en conseqüència d’“un fet que ha passat” –l’empresonament del jove. Pintos també va coincidir amb les paraules del ministre portaveu, Guillem Casal, a la roda de premsa posterior al consell de ministres, en què va dir que la proposició sortia de l’“oportunisme polític”.

La presidenta d’Andorra Endavant va contestar a les paraules de Casal a través d’un vídeo que va compartir a les xarxes socials en què apuntava que “a veure si el senyor ministre diu al noi que està pres que la llei és oportunista”, i li va retreure que “es nota que Casal no és a la presó per una substància lícita”. Montaner va defensar que la proposta “és una llei molt generalista que envia la pilota al Govern, i que l’executiu haurà de guanyar-se el sou” per fer reglaments d’acord amb la regulació europea, però “tampoc inventaran la roda”, va ironitzar Montaner. La consellera va remarcar que la regulació s’ha de fer amb reglaments que marquin des d’Europa perquè és molt més fàcil adaptar-los a l’evolució del mercat, ja que el del CBD “és un sector que evoluciona molt de pressa”. I va anunciar que demanaran a l’executiu els informes que tingui sobre la regulació del cànnabis terapèutic.