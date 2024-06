La Cambra fa un ‘Retail Tour’ a Seül per traslladar idees comercials a Andorra

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Trobar fonts d’inspiració per a negocis i traslladar-les cap a Andorra. Aquest és l’objectiu de les setze persones de deu empreses diferents del país que participen en un Retail Tour a Seül, un esdeveniment organitzat per la Cambra de Comerç i que tindrà lloc del 10 al 15 de juny. Les empreses que hi prenen part provenen de diferents sectors, com ara centres comercials, esports, alimentació, òptica o cosmètica, entre d’altres. Corea del Sud, en concret Seül, és una destinació de compres mundial cada cop més popular per a turistes que hi acudeixen atrets per l’ús innovador de la tecnologia per millorar l’experiència de compra dels clients.