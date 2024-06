Andorra valora entrar a l'Organització Internacional del Treball

La ministra Tor ha manifestat aquest matí que el ministeri d'afers exteriors contempla entrar a l'organització internacional del treball (OIT), però que primer necessiten saber què comportaria. "Estem reflexionant sobre la possibilitat, realitzant els estudis tècnics pertinents i les implicacions que tindria", ha manifestat Tor, que creu que aquest moviment portaria més drets als treballadors. Tanmateix, la titular d'exteriors no ha situat un horitzó temporal clar per a l'entrada i ha apuntat que l'objectiu és tenir la decisió presa sobre si s'entra o no abans que acabi la legislatura. Així ho ha expressat la ministra en la presentació de l'informe anual d'acció exterior del 2023 en el consell general, que ha servit per quantificar les relacions d'Andorra amb el món. Les dades mostren com Andorra té relacions diplomàtiques amb 155 països, a més de tenir repartits 90 ambaixadors, 16 cònsols generals, 18 viecònsols i 22 d'honoraris. El pressupost d'aquest any ha estat "més reduït" i s'ha arrodonit en els 8,3 milions d'euros, que suposa un 1,5% del pressupost total. Tor ha posat en valor la tasca de reforçament de la diplomàcia bilateral i la presència i la influència del país en l'àmbit internacional, un exemple del qual ha estat l'assumpció de la vicepresidència general de la UNESCO.

Tanmateix, Tor ha informat que s'han signat un total de 17 convenis per evitar la doble imposició (CDI), dels quals s'han rubricat cinc en els darrers temps i estan pendents de signatura. A més, ha avançat que amb Àustria està gairebé rubricat i que els següents que es persegueixen són amb Alemanya i Itàlia. Amb el país teutó hi ha programades rondes de negociació pel novembre i amb el país del sud, que estan en converses.