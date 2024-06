Andorra es considera la víctima de la revolta a la Federació Internacional

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La no elecció d’Andorra com a seu del Campionat del Món d’esquí del 2029 ni del 2031, i tot el que va passar al congrés de la FIS a Reykjavík amb Andorra com a víctima involuntària d’un cop d’estat contra el president de l’ens internacional, Johan Eliasch, segueix portant cua i ahir va ser el cap de Govern qui va criticar la decisió del consell de la FIS. Andorra es va veure esquitxada per la guerra que els grans països del món de l’esquí tenen contra Eliasch, que van veure Andorra 2029 com la seva candidatura, i per anar contra ell van optar per Narvik 2029 i per Val Gardena 2031. “Estar allà ens va fer veure que vam ser un dany col·lateral i ha estat la setmana dels danys col·laterals, ho som per als pagesos catalans i també per al món de l’esquí”, va afirmar Espot, que va assegurar, tot seguit, que “Andorra comença a estar cansada de ser un dany col·lateral”. Per últim, el líder de l’executiu va destacar que “és el que té de vegades ser un país poc poderós, que t’utilitzen com a dany col·lateral”, i va cloure que “no culpem només els altres, també fem autocrítica, i si decidim tornar segur que també n’haurem extret conclusions positives”.