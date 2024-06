“Vull trobar una feina”

detail.info.publicated Víctor González Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Es fa dir Shin chan, però el seu nom real és Ivan. Té 18 anys i és el líder de la banda de joves, la majoria menors, que en els últims mesos ha fet destrosses a l’aparcament de Prat de la Creu, a Andorra la Vella. “Passem el dia fent voltes”, explica l’Ivan. Són un grup format per una desena de nois, a qui de vegades s’afegeixen algunes noies. Fan voltes, afirma, perquè no tenen res més a fer. L’Ivan i els seus amics no són uns delinqüents. Les bretolades que han protagonitzat són més fruit del tedi que no pas d’una voluntat conscient de fer mal. Si durant una temporada van refugiar-se al pàrquing de Prat de la Creu va ser “per passar l’estona i no avorrir-nos”.