detail.info.publicated Redacció La Seu d'Urgell detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els síndics es van reunir ahir amb el Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, per fer balanç del primer any de legislatura. La trobada va servir per fer un repàs a l’activitat parlamentària al llarg dels darrers 12 mesos i tractar l’actualitat i reptes polítics més immediats.