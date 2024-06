El Superior confirma la sanció a un agent penitenciari per la fuga del pres

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La sala administrativa del Tribunal Superior ha ratificat la sanció de suspensió de sou i feina durant vint dies imposada a l'agent penitenciari que vigilava el pati el 29 d'octubre del 2019 quan es va produir la fuga d'un pres de la Comella. Els magistrats confirmen la sentència anterior de la Batllia del febrer del 2023 i coincideixen que el carceller va tenir una actuació negligent perquè no va vigilar visualment el pati on estava l'intern. El penitenciari havia recorregut contra la sanció al·legant que era extemporànea i que no hi havia incompliment de les obligacions del càrrec perquè "malgrat les dificultats de supervisió del pati, ho va dur a terme amb les monitors".

Els magistrats confirmen en la sentència que el carceller va cometre una falta greu en l'exercici de les funcions que tenia encomanades perquè no va realitzar cap control visual directe del pati d'adaptació, on estava el pres i argumenten que "va baixar la persiana de la finestra, de manera que només podia fer aquest control a través dels monitors i sistemes de videovigilància que no permetien una visió completa del pati". La sentència recull que aquesta manera de procedir "va facilitar que l'intern es col·loqués en diverses ubicacions fora del camp visual de les càmeres" i així va preparar la fugida.

El Superior al·lega que es pot considerar "negligent" el fet de no fer el control visual "especialment a la vista de l'actitud sospitosa de l'intern" i recorden que l'habitual és fer fins a 5 controls del pati. La resolució indica que la falta de vigiliància va comportar que el pres va poder fer manipulacions amb la roba que portava per confegir una corda per lligar la porta del pati, i així dificultar l'entrada dels agents de servei. A més, es va embolicar les mans per facilitar l'accés a la teulada i la posterior fugida del centre penitenciari.

L'agent insisteix en el recurs que la fuga es va produir "per un cúmul de circumstàncies, i no per una negligència greu" d'ell. I assegura que va desenvolupar la feina de manera correcta perquè tenia encomanada la vigilància d'altres patis i funcions com el control d'entrada i sortida d'aquests espais dels reclusos, atendre comunicacions telefòniques de la resta d'agents i tancar els patis quan finalitza el temps d'esbarjo. El Govern reitera en les al·legacions contra el recurs del funcionari que "l'incompliment del deure de vigilància permanent dels interns va facilitar la fugida".

Els magistrats rebutgen a més l'explicació de l'agent sancionat sobre el perquè no va activar el polsador d'alarma quan va manifestar que "no va apreciar una situació d'extrema urgència o de perill, ja que creia que l'intern estava al lavabo". La sentència assenyala que en no detectar la presència del pres al pati "després d'un període tan perllongat sense control visual directe, s'ha de considerar com una situació d'urgència que feia necessària la seva activació".